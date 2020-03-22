تراند اليوم : بعد أنجلينا جولي.. حسناء عراقية تخطف قلب براد بيت

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منذ أن انتشرت صور الفنان الأمريكي براد بيت والممثلة ذات الأصول العراقية علياء شوكت، لم تتوقف الشائعات بشأن ارتباطهما، لا سيما بعد ظهورهما مؤخراً في مطعم للأكلات الجاهزة. الجمهور بدأ يتساءل عن الممثلة التي تصغر بيت بـ25 عاماً، والتي يبدو أنها خطفت قلبه!

ليس الظهور الأول

ظهور بيت مع شوكت لم يكن الأول، إذ شوهد الثنائي معاً في سبتمبر/أيلول 2019، في لوس أنجلوس، بينما كانا يحضران افتتاح عرض لمسرحية شعرية.

وبعدها بشهر حضرا معاً عرضاً مسرحياً للفنان مايك بيربيغاليا، ولاحقاً في افتتاح المعرض الفني Wilding Cran Gallery بالولايات المتحدة الأمريكية.

من هي علياء شوكت؟

علياء شوكت ممثلة أمريكية، من أصول عراقية، تبلغ من العمر 30 عاماً، أي إنها تصغر الفنان العالمي بنحو 25 عاماً.

وُلدت لأب عراقي اسمه طوني شوكت، وُلد ونشأ بالعاصمة العراقية بغداد، قبل أن ينتقل إلى أمريكا في عام 1970، ويلتقي أُمَّ علياء، دينا بيرك.

درست الشابة ذات الأصول العراقية العلاقات الدولية في جامعة Yale العريقة، ومنها التحقت بمعاهد لدراسة السينما والأدب الإنجليزي، واشتُهرت مؤخراً بعد اشتراكها في المسلسل الأمريكي Arrested Development، الذي تنتجه شبكة Netflix، والذي كانت جزءاً من فريق عمله منذ بداية عرضه في عام 2003. وبدأت شوكت مسيرتها الفنية في العام 1999 بفيلمها Three Kings، ورصيدها السينمائي بلغ نحو 50 فيلماً، كما عمِلت عارضة أزياء لدار Calvin Klein.

كانت الفنانة الأمريكية على علاقة بالمغني الأمريكي جاك أنتونوف، وتزوجا في عام 2009، إلا أنهما انفصلا بعد عام واحد من زواجهما، وبعدها ارتبطت بالفنان مايكل أنغارانو وأيضاً لمدة عام قبل أن ينفصلا في عام 2011.

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ولم يردّ براد وشوكت إلى الآن على الشائعات التي تتردد بشأن ارتباطهما.

جميلات في حياة براد بيت:

روبن جيفنز

وارتبط النجم العالمي كثيراً، فقد كان أول ارتباط عاطفي في حياته، عام 1986، بالممثلة روبن جيفنز، لكن ارتباطهما لم يدُم إلا عاماً واحداً.

وفي العام 1989، ارتبط بالفنانة جيل شولين، في خطبة استمرت 3 أشهر وبعدها انفصل الثنائي.

وفي نهاية 1989، بدأ براد قصة حب مع الممثلة جولييت لويس، التي كانت تصغره حينها بـ10 أعوام، لكن ارتباطهما لم يدُم طويلاً.

جينيفر أنيستون.. علاقة طويلة

في العام 1999، ارتبط بيت بالفنانة الأمريكية جينيفر، وبعد ارتباط استمر عاماً، تزوجا ليظل الثنائي تحت أضواء الصحافة إلى حين أعلنا انفصالهما في العام 2005.

ومع انفصال بيت وأنيستون تأكدت الشائعات حول علاقته بالفنانة أنجلينا جولي. وفي عام 2006، حملت أنجلينا ابنها الأول من بيت، إلا أنهما ظلا في علاقة طويلة ولم يعلنا خطبتهما إلا في عام 2006.

براد بيت وأنجلينا جولي

لم يواعد براد علناً أي شخص منذ انفصاله عن زوجته السابقة وأُمّ أطفاله الستة أنجلينا جولي (44 عاماً)، في عام 2016.

ولم يواعد بيت علناً منذ أن أعلن انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، التي كانت قد اعترفت مؤخراً بأنها غير سعيدة بعد انفصالها عنه، وأنها لا تستطيع مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الحضانة المشتركة لأطفالهما الستة.