شاهد: مواجهة حامية الوطيس بين كوبرا ونمس

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو، لمعركة شرسة بين ثعبان كوبرا ونمس على أحد الطرق في الهند، حيث تسببت المعركة في توقف حركة المرور.

وشهدت المعركة هجوما عنيفا من كلا طرفيها، حيث ولم يكشف الفيديو عن نهاية المعركة، لكن أحد موظفي غابات سوزانتا ناندا، قال إن النمس هو من انتصر وتمكن النمس من التغلب على الأفاعي شديدة السمية، كونه رشيق وسريع الحركة ويجيد المناورة.

كما يمتلك النمس فروا سميكا يحميه من أنياب الأفاعي، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنا ضد السم، ويمتلك النمس فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوان.