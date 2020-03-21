تراند اليوم : لاول مره تسريب فيديو سمية الخشاب مع خالد يوسف اثناء ممارستهما باوضاع شاذة

لا تزل أصداء حلقة الممثلة المصرية سمية الخشاب التي عرضت على جزئين على قناة (القاهرة) والناس، ضمن برنامج (شيخ الحارة) تقديم المذيعة المصرية بسمة وهبي، حديث العالم العربي، بعدما فاجأتهم بمعاناتها الكبيرة خلال زواجها من أحمد سعد.

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سمية فتحت قلبها لبسمة وهبة، وأفشت أسراراً كثيرة عن فشل حياتها الزوجية مؤخراً، وبأنها خسرت طحالها بسبب طليقها الذي لم يكن جيداً معها.

بسمة سأل ضيفتها عن حقيقة زواجها من خالد يوسف منذ سنوات، وتفاجأ سمية وقالت مسرعة: (لا الخبر ليس صحيحاً وما حصلش طبعاً)