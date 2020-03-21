xxxالفيديو الفاضح ل رانيا يوسف ..شاهد الفيديو الفاضح ..رانيا يوسف وخالد يوسف

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أثار فيديو رانيا يوسف الجديد المزعوم، يوم الجمعة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت هددت الفنانة المصرية الشهيرة بمقاضات من يروج الشائعات حولها.

ويدور الحديث من قبل النشطاء عن فيديو مزعوم للفنانة رانيا يوسف، مع المخرج خالد يوسف في أوضاع يقولون إنها فاضحة وغير مناسبة.

وكما نتابع معكم قرائنا الكرام كافة تفاصيل المشاهير في كل مكان، حيث نضع لكم اليوم آخر أخبار فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف المسرب ، وآخر تعليق رسمي للفنانة رانيا يوسف حول تسريب فيديو لها مع خالد يوسف .

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة “يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،ضجت بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف صباح الخميس.

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

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هذا ويعتذر لكم موقعنا “دوت الخليج” عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب

كشفت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، زيف الفيديو الإباحي المزعوم لها، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

وأوضحت رانيا في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” في تلفزيون “إم بي سي مصر”، أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها في فيديو فاضح.

وأكدت أن الفتاة التي يزعمون أنها هي في الفيديو لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم.

وتابعت: “اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة، وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا “ملطشة”، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ”.

وأكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به. وأردفت منفعلة: “لابد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع”.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.