كورونا يغير مراسم زفاف عروسين فلسطينيين

قرر العروسان عماد شرف من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وبراءة عمارنة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ، أن يكون موعد زفافهما اليوم 20مارس/آذار 2020، لكن انتشار فيروس كورونا الذي وصل فلسطين، دفعهما إلى اقتصار حفل الزفاف على عائلتيهما فقط.

وجاء في بطاقة الدعوة لحفل الزفاف: "العروسان يدعوانكم لالتزام منازلكم والدعاء لهما بالبركة بمناسبة زفافهما في ظل أزمة كورونا".

وفعلا، جرى زفاف العروسين اليوم الجمعة، بحضور الأهل فقط، حفاظا على سلامة المدعوين، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت صوراً ومقطع فيديو مراسم الزفاف بعد أن ارتدى العروسان كمامات ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.