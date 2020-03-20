تراند اليوم : هيفا وهبي لم تصب بكورونا وما علاقة الثري المصري؟ – صورة

كتبت بعض المواقع المصرية خبرًا ليس صحيحًا عن إصابة النجمة اللبنانية هيفا وهبي بفيروس كورونا بعدما شعرت بعوارضه.

وتابعت المواقع أن هيفا نقلت إلى مستشفى خاص يملكه أحد أثرياء مصر، أي أنها تتلقى العلاج عند ثري مصري وفي مستشفاه.

هذه الأخبار ليست صحيحة وهيفا ردت بغضب على الإستهتار بتناقل خبر اصابتها، مع العلم أنها في لبنان منذ اعلان حالة الطواريء الصحية ولا تغادر منزلها.

وقالت هيفا: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة”

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وتابعت: “وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرًا”

نتمنى أن لا تُصاب هيفا بهذا الفيروس ولا أي من المشاهير وأن يتوقف انتشار الكورونا في كل أنحاء العالم..

نحن بحاجة لصلاوات لا لفبركة أخبار وأكاذيب.