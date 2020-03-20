شاهد: انتحار شاب مصاب بفيروس كورونا من اعلى فندق في ايطاليا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب مصاب بفيروس كورونا المستجد يلقى نفسة من على سطح فندق في ايطاليا، مما أثار جدلا واسعا.

وارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير في إيطاليا على الرغم من إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها السلطات في كافة أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 24 حالة إصابة بالفيروس، تلتها إيران التي وصلت أعداد المصابين فيها إلى أكثر من 13 ألف إصابة.

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وتجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا المستجدّ مساء أمس الخميس حصيلة الوفيات المسجّلة في الصين، مع تسجيل 427 حالة وفاة خلال 24 ساعة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 3405، وفق تعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 6531 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى أكثر من 169 ألف إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت أوروبا، التي أصبحت البؤرة الجديدة لانتشار المرض، أعلى معدلات الإصابة والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت أعداد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 وفيات، بعد وفاة 368 شخصًا، الأحد، كما سجلت إسبانيا 292 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات في إيران، والتي تعد ثاني أكبر بؤر الإصابة بالمرض في قارة آسيا بعد الصين 724 حالة وفاة.