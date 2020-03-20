شاهد: عالمه تفضح تلاعب امريكا وتكشف حقيقه فيروس كورونا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 20 مارس 2020، بمقطع فيديو، لعالمة مصرية تعيش في الولايات المتحدة الامريكية، تكشف دور الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، في فيروس كورنا المستجد وانتشاره حول العالم.

وصفت العالمة الفيروس بأنه مؤامرة قائلة إن "طمع وجشع ترامب استفز الصين فطلعنا بما يسمى covid-19 الشبيه بالانفلونزا لأن الصين متفوقة علينا جميعًا عالميًا في المجال ده".

وتحدثت العالمة مصرية عن حالة الرعب والهلع التي انتابت العالم بسبب هذا الفيروس مستغربة أن يتهافت المصريون على شراء الماسكات وأدوات التعقيم قائلة: "انتوا بتكلموا بجد يا مصريين انتوا اللا مؤاخذة تسعين بالمئة من الوقت نشم عوادم السيارات في الشارع بتستخدموا ماسكات إنتوا يا مصريين اللي ما بتعرفوا يعني ايه سانيتايزر تعيشوا في الرعب ده شايم أون يو يا ولاد بلدي".

وأضافت "شايم او يو يا ولاد بلدي لأنكم مزعلين القرآن الكريم وهجرتوه ومش مصدقينه ومش بتروحوله انتوا بتروحوا للذل ده، مشيرة الى الباسبور الأمريكي".

وختمت كلامها: "مش ولاد بلدي اللي يوصل بهم الخوف لكده عيب نحن أذكى من كده".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده بدأت باختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطور عقاقير للتخفيف من أعراضه، مشيرا إلى أن النتائج واعدة.

ودعا ترامب في كلمة ألقاها، الأمريكيين لتعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم

وفي رسالة طمأنة للأمريكيين قال ترامب إن : "أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس أو بعد ذلك"، مؤكدا أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا.

وشهدت أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس "كورونا-كوفيد 19"، ارتفاعا في العالم حتى صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020.

وذكرت قناة الجزيرة إن عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تجاوز 88 ألفا، والإصابات أكثر من 248 ألف شخص والوفيات تتجاوز 10 آلاف.