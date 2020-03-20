تراند اليوم : هيفا وهبي ترد بعد شائعات اصابتها بالكورونا

تداولت بعض المواقع الاخبارية، شائعات عن اصابة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بفيروس كورونا، وهو ما أغضب هيفا كثيراً التي لا تعاني من الفيروس.

ردت وهبي على الشائعات قائلة: (ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا).

غريب أن نترك مصيبة انتشار فيروس كورونا، ولا نهتم بنشر التوعية وطرق الوقاية، وكل ما يشغلنا فقط هو نشر الشائعات عن الفنانين!