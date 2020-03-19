إصابة أول فنانة عربية بفيروس كورونا.. تعرف عليها

قالت وسائل إعلام بحرينية اليوم الخميس 20 مارس، إن الفنانة هند البحرينية مصابة بوباء فيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي، حيث قالت في فيديو لها إنها تأكدت من إصابتها بالفيروس ووجهت الشكر إلى كل من سأل عليها ودعى لها بالشفاء وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت هند البحرينية في الفيديو إنها لا تشعر بأي شيء أو تعب مثل الحمى أو السعال أو أي عرض لذلك لم تحصل على أدوية حتى الآن، وقالت إنها تتمنى العودة إلى البيت بعد أيام من العزل، ونشرت عدة فيديوهات من غرفة العزل بالمستشفى.

وطمأنت هند البحرينية الجمهور على صحتها من خلال عدة فيديوهات مازحت بها الجمهور بما يقدم لها من رعاية فائقة في المستشفى، ونشرت فيديو وهو تشاهد التلفزيون، وذلك بعدما أقلقت الجمهور صباح اليوم بإعلانها دخول الحجر الصحي وقالت في تغريدة لها:" مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".

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وأصبحت هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بكورونا وذلك بعدما أصاب الفيروس عدد من المشاهير حول العالم.، مثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وإدريس ألبا وكريتسوفر هيفجو وغيرهم من نجوم الرياضة والمجتمع أيضا حول العالم.

وولـدت في مدينة عيسى لعـائلة مكونـة من ذكـرين وثـلاث إنـاث. عمـل والدها في وزارة العمـل والشؤون الاجتماعية آنـذاك بينمـا كـانت والدتهـا ربـة مـنزل، اتمت المـرحلة الثـانوية عـام 1997 والتحـقت بالجـامعة لتكـمل دراساتهـا العليـا في تخـصص إدراة الأعمـال ولكـنها سـرعان مـا إنسحـبت وتعـاقدت مـع شـركة فنون الإمارات لإصـدار ألبـومها الأول (هنـد 2000)

وبعـد أن إكتشفـها الملحـن الكويــتي أنـور عبـدالله والملحن عارف الزياني الـذي أطلـق عليهـا إسـم (هنـد) بـدلاً من سهيـر اسمهـا الحقيقــي. تعـاونت في ألبومهـا الأول مـع نخبـة من الشــعراء والملحنـين.