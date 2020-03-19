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تراند اليوم : شيما الحاج هربت من مصر خوفًا؟

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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شائعة انتشرت عن هروب احدى بطلات أفلام الإباحية، من مصر خوفًا من فيروس كورونا الذي يضرب العالم كلّه.

شيماء خرجت عن صمتها وقالت إنها لم تترك وطنها أبدًا ولا تزال على الأراضي المصرية.

وقالت: “صباح الخير أولًا.. ثانيًا الناس يالي بتقول اني سبت مصر وعايشة برا”

وتابعت: “تقريبًا الي مني ويالي بيعرفني يعرف اني انا بعمري مقدر خلو بالكم أعيش في بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير مصر، أنا أعشق تراب هذه الأرض من صغري اتولدت فيها وعايشة بيها بسافر وبرجع بحنين العاشق لمعشوقته، أعشقها أهواها بل أموت من اجلها”

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