تراند اليوم : هيفا وهبي تتنكر لمن رباها ورعاها – فيديو

لو أنها التزمت الصمت لقلنا أنها تعلن الحداد على الرجل الذي رباها وكان بديلاً عن والدها الذي تنكر لها ونفاها من حياته.

لكن هيفا ومنذ وفاة والدها الثاني أي زوج أمها الذي عرفتنا عليه بمقابلتها مع نيشان منذ سنوات وأثناء زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قالت أنه له الفضل عليها لأنها تعب بتربيتها في حين أن والدها الحقيقي لم بتعرف عليها الا حين باتت في عمر المراهقة.

هيفا لم تذهب إلى عزاء والدها الذي رباها، والتزمت الحجر المنزلي ولم تتصل بأهل الفقيد لتواسيهم بمحنتهم.

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لكنها فقط عبرت حزنها الكبير بإصابة النجم العالمي إدريس ألبا بفيروس كورونا بعدما اختلط مع أشخاص مصابين بنفس الفيروس.

نشرت صورة له وكتبت بحزنٍ لأنه بات من المصابين ودخل الحجر الصحي وتمنت له الشفاء العاجل.

هيفا وهبي نكرت فضل زوج أمها عليها – فيديو