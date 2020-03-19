شاهد فيديو رانيا يوسف و خالد يوسف المسرب :فيضحه رانيا يوسف:رانيا يوسف وخالد يوسف

أثار فيديو رانيا يوسف الجديد المزعوم، يوم الجمعة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت هددت الفنانة المصرية الشهيرة بمقاضات من يروج الشائعات حولها.

ويدور الحديث من قبل النشطاء عن فيديو مزعوم للفنانة رانيا يوسف، مع المخرج خالد يوسف في أوضاع يقولون إنها فاضحة وغير مناسبة.

وسخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما يتداوله البعض حول حقيقة وجود فيديو جديد للفنانة رانيا يوسف، مؤكدين عدم وجود فيديو وأن ما يتم تناقله ليس لها إنما لشخصية أخرى.

وكتب أحد المتابعين عبر (تويتر) إن رانيا يوسف تضيق ذرعا بالإساءة وتهدد باللجوء إلى القضاء.

فيما شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل، هجوما على الفنانة رانيا يوسف، رغم أن كثير منهم لم يثبت حقيقة وجود فيديو “إباحي” لرانيا يوسف، الأمر الذي دفعها للتلويح بمقاضاتهم.

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فيما سخر أيمن زهري من بيان رانيا يوسف، قائلا : “مكتب إعلامي..انت بقيتي مؤسسة كدة انت هتخسري ناس كانت بتحبك لبساطتك، كنت من المدافعين عنك لكن يبدو ان جنون الشهرة لحس عقلك خللي المليون متابع بتوع الانستاجرام ينفعوكي”.

بينما طالب آخر ساخرا، بفصل الانترنت عن مصر، حال ثبت وجود فيديو جديد للفنانة رانيا يوسف.

يذكر أن الفنانة المصري رانيا يوسف، أثارت ضجة كبيرة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فستان ارتدته خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وكذلك بعدما أعلنت عن عرض ستقدمه لاحد المتابعين حال وصل عدد متابعيها في انستقرام الى مليون.