شاهد: الفنان محمد عساف يوجه رسالة مهمه للجمهور بشأن كورونا

دعا الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاربعاء، الجمهور للحد من الاختلاط والالتزام بتعليمات الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 44، بعد تسجيل إصابات جديدة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور، موضحا أنهم "سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، أظهرت إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

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وتابع: في ضوء هذه النتيجة فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.

يذكر ان الفنان محمد عساف كان قد شارك في مهرجان المجاز في العام 2014 قدم خلال مشاركته " ملحمة عناقيد الضياء " وشارك بهذه الملحمة الى جانب الفنان حسين الجسمي والفنان لطفي بشناق والفنان محمد الحجار، فيما كانت المشاركة الثانية في العام الماضي الى جانب الفنان راغب علامة وفي العام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبداللات .