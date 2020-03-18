تراند اليوم : شاهد: فضيحة حسن شاكوش مع الراقصة سلمى مجدي تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للراقصة المصرية سلمى مجدي، حيث قالت: «تعرفت على حسن شاكوش منذ 3 سنوات في أحد أعياد الميلاد بمحافظة الإسكندرية، وتزوجته عرفيًا بعد أول تعارف بـ3 شهور».

وأضافت «المشاكل بدأت بعد شهرته، حيث بدأ التغيير يظهر عليه، وأصبحت له علاقات كثيرة، وبدأ يتعامل كنجم حتى معي، وضربني ومزق ورقة الزواج العرفي»- على حد زعمها.

أضافت الراقصة المصرية: «أنا متخيلتش إنه يعمل معايا كده، لأني قاطعت أهلي بسبب رفضهم له، وإتجوزته من غير رضاهم»، وتابعت: «بعد ما طلعت في الصحافة واتكلمت بدأ يبعتلي تهديدات، حيث هددني في آخر مرة رأيته فيها». مشيرة إلى أن «شاكوش» قبل شهرته كان حسن المعاملة معها، وأنه أهداها أغنيته «يا موزة يا فرسة».

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران والتي حصدت العديد من الأرقام القياسية على مستوى العالم، حيث أظهر مقطع الفيديو غناء "شاكوش" في "بروفة" بأحد الاستوديوهات للأغنية الشهير، بدون مؤثرات أثناء تسجيل مهرجان بنت الجيران.

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ومن جهته، قال المهرجانات حسن شاكوش، إن أغنيته "بنت الجيران"، وصلت للعالمية بعدما حظيت بانتشار واسع في مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى أنها أصبحت تدرس الآن بالمدارس من أجل ترغيب التلاميذ الذين ينفرون من العملية التعليمية، وتابع:"بنت الجيران راحت منطقة عالمية وبتدرس في المدارس والله العظيم حالياً.. والأولاد بيرقصوا عليها الآن.. وأنا شفت بعينى المدرسين بيكتبو الامتحانات على مزيكا بنت الجيران".

وفي ذات السياق، قال حسن شاكوش، إنه وبعد وفاة والده، تدمر نفسيا، ما أدى إلى توقفه عن لعب كرة القدم: "قعدت 3 سنين في البيت، ومكنش ليا أي مصدر دخل، وبعديها اتجهت أني أغني للفنان محمد العجوز، وكانت أول أغنية ليا أشكرك أوعدك، والدخلة بتاعتي كانت خش يا شاكوش يا جامد، علمت مع الناس وشهرتني".

وأضاف "شاكوش"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جملة "خش يا شاكوش يا جامد"، حققت نجاحا كبير مع عدد من أهالي منطقته والأطفال: "صحابي كانوا بيحبوني أغني، وكانوا بيأجرولي الدوف علشان أغني، ومكنش معايا 2 جنيه، علشان أجر الدوف"، موضحا أنه كان يعمل كمغني أمام "الكوافير"، أثناء خروج العرائس منه: "كنت بلف ميت عقبة وفيصل والهرم وبولاق، وكنت بروح في نهاية اليوم بـ5 جنيه".

حسن شاكوش مطرب شعبى مصري مواليد ‏١٢ أغسطس ١٩٨٧‏ في محافظة الجيزة عرف مطرب اعمال منها كليب علشانك مع النجم محمد رمضان فى فيلم واحد صعيدى و كليب اشكرك مع النجم احمد مكى فى مسلسل الكبير اوى جدير بالذكر أن حسن شاكوش حاول التجديد والظهور بشكل مختلف من خلال موال «بودعك»، وهو لون مختلف من المهرجانات بشكل شعبي حديث، وذلك بعد نجاح مهرجانى «ياعم يا جمال» و«اسمك إيه». كليب «اسمك إيه»،