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تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني الأسود وعرضت جسدها “وحتخربها” – فيديو

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سافرت الرقاصة المصرية إلى هولندا لتتنقل على راحتها بما أنها اشتهرت في بلدها بالفيديوهات المثيرة والصور التي لا يتقبلها المجتمع العربي، واستعراضها الدائم لمؤخرتها.

اقرأ: سما المصري وصور مقززة لمؤخرتها

في هولندا، ارتدت البيكيني الأسود الذي أظهر تفاصيل جسدها ومؤخرتها، ومارست السباحة، ووثقت كل شيء بفيديو لتحصل على نسبة مشاهدة عالية معتمدة على جسدها لا على ثقافتها.

وقالت: سما المصري تعوم في بحر هولندا يلي اعملوا subscripe بسرعه للقناة عشان لسه في فيديوهات أكتر من أوروبا الأيام القادمة، مش قلتلكم هخربها..

وتابعت: (يلي اللي عايز يعلق يروح يعلق هناك ع اليوتيوب اصلي عندي صداع من العوم ومش قادره اقاوح في التعليقات)

 
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