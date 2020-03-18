منوعات

تراند اليوم : سما المصري بالبيكني الأبيض وتشعل الفيسبوك ليلة الجمعة – صورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

.نشرت الرقاصة المصرية سما المصرية صورة جديدة لها ارتدت فيها البيكيني الأبيض أثناء تواجدها في المسبح، وصورتها ربت من جديد وحققت الكثير من التعليقات السلبية لا الإيجابية.

نشرت هذه الصورة لتعلن عن إحدى صفحاتها الجديدة، وطلبت من الكل متابعتها هناك، حتى تطل معهم لايف وتتكلم معهم لأول مرة بعيدًا عن منابرها التي تطل فيها دائمًا.

وكانت سما المصري أعلنت، البارحة، أنها مهددة بالقتل من المستشار ونادي رئيس الزمالك مرتضى منصور، وطالبت الحكومة المصرية بحمايتها.

اقرأ: سما المصري مهدّدة بالقتل وتناشد الحكومة – صورة

سما المصري بالبيكيني
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا