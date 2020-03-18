تراند اليوم : هيفا وهبي نكرت فضل زوج أمها عليها – فيديو

توفي محمد يموت، والد المغنية اللبنانية وعارضة الأزياء رولا يموت، وزوج أم النجمة اللبنانية هيفا وهبي منذ أيام.

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هيفا لم تقدم واحب العزاء للشخص الذي تعب بتربيتها واعتبرته يومًا مكان والدها الذي لم تتعرف عليه الا حين كانت في الرابعة عشر من عمرها.

هيفا وهبي تتجاهل وفاة زوج أمها والكل يسخر منها – صورة

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وفي مقابلة قديمة لها مع نيشان وحين كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، تحدثت عن طفولتها، وقالت إن والدتها كل حياتها، وذكرت محمد يموت وقالت إنه له فضل كبير عليها ولن تنسى كل ما قدمه له من عناية وحب، وحكت إن إسمها هيفا وهبي يموت تقديرًا للرجل الذي حل مكان والدها وكان سندها.

لكن بعد سنوات من مقابلتها، يبدو أنها نكرت جميله وتجاهلت وفاته تمامًا ورحل زون أن تودعه بحرف رغم أنه ابنته هنا أي أختها لا تفارقها وتبقى معها دائمًا.