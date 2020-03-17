تراند اليوم : هيفا ماجيك بصورة ولا أجمل وكم تغيّرت – صورة

تغيّرت هيفا ماجيك كثيرًا وباتت أجمل مما كانت عليه سابقًا، بعد اجرائها لعدد كبير ولا يُستهان به من عمليات التجميل حتى وصلت إلى النتيجة التي كانت تنتظرها منذ سنوات طويلة.

نشرت صورة جديدة لها، وكان شكلها صادمًا وبدت متل القمر ولم نعرفها لو لم نقرأ إسمها، وقالت: “بعتقد تأخرت كتير توصلت للمرحله اللي كنت احلم كون فيها بس المهم اني وصلت والله يقويني اكتر واكتر حتى اخد نفس اكبر وكفي الاصعب والأهم”

وكانت عرضت ماجيك خلاصة التقرير الطبي الذي بواسطته قامت بعملية التحول وأكد الطبي

ب الشرعي في خلاصته بأن ماجيك لديها نسبة عالية من هرمونات الأنوثة ويجب عليها التحول ليتطابق إحساسها مع مظهرها الخارجي.

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