إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

كشف الممثل البريطاني، إدريس ألبا، اليوم الإثنين، عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد، حيث صدم إلبا محبيه بإعلانه أن النتيجة جاءت إيجابية.

ونشر إلبا في فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت إصابتي".

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وأتم إدريس إلبا "ابقوا في المنزل. لا داعي للذعر".

كان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 36 إلى 53 خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قال، الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية "تأخير" انتشار الوباء.