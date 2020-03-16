حقيقة إصابة الفنان محمد حماقي بفيروس كورونا_ شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، بخبر إصابة الفنان المصري، محمد حماقي، بفيروس " كورونا " المستجد، الأمر الذي أثار قلق جمهوره، حيث نفي الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، خبرإصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدا أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة.

وأشار في رسالته المصورة، أنه وردته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس "كورونا" وإيجابية النتيجة، الأمر الذي اضطره للظهور في هذا المقطع المصور لنفي الأمر.

وتابع الفنان حماقي أنه متواجد حاليا في منزلة، وبصحة جيدة، وشكر جمهوره على اهتمامهم به، ناصحا إياهم بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، وأن يحاولوا الالتزام بالإجراءات الوقائية على قدر المستطاع.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم محمد الحماقي مغني مصري وأحد المطربين على الساحة الغنائية العربية. وهو أول فنان مصري يمثل أحد أعضاء لجنة تحكيم MBCTheVoice بنسخته العربية بالموسم الرابع سنة 2018، والخامس والذي يعرض على قنوات MBC وهو أيضا عضو في لجنه تحكيم The voice kids في موسمه الثالث ؛ والذي يعرض على قنوات MBC . حائز على جائزة "MTV EMAs" العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010، وحائز أيضا على الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006 وحائز أيضا على جائزة الباما العالميه كأفضل مطرب في الشرق الأوسط عام 2016