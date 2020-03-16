تراند اليوم : منى فاروق تبرر لشقيق ياسمين عبد العزيز ويعتذر!

بعدما هاجم شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز وائل منى فاروق وعايرها بمحاولة انتحارها وكذّبها لأنها دافعت عن شقيقته ضد الحملة الشنيعة التي يشنها ضدها لأنها أحبت أحمد العوضي، ردت منى وتنكرت لما كتبته وروت إن أحدهم لفّق التصريح على لسانها بعدما أنشأ حسابًا مزورًا لها.

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كتبت منى: (مساء الخير يا وائل.. انا منى فاروق.. حبيت بس اوصلك رسالة.. الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني وانت رديت بكلام جارح ف حقي ده اكونت غير حقيقي وانا معنديش حساب على الفيسبوك.. وانا ماليش اي علاقة بالموضوع ده.. وهذا للتوضيح فقط).

وائل رد: (تمام وانا اسف ولازم تبلغي عن اكونت الفيس بوك ده لانه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف انه بتاعك بكرر اسفي وشيلت البوست وهطلع اعتزار رسمي الصبح للصحافة).

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ربما يكون الحساب مزورًا وغير تابع لمنى، لكنها كان بإمكانها أن تتواصل مع وائل أو تتصل به بما أنهما صديقان لتبرر له ما حدث، لكنها تأخرت وعوضًا عن التواصل المباشر كتبت عبر (السوشيال ميديا).

نقول هذا ونحن ندرك أنها لم تخطئ بل على العكس أحببنا موقفها الشهم من زميلة قديرة لها، قبل أن تتنكر لكل الكلام الذي كُتب وكأنه يعيبها أو يقلل من شأنها، بل عليها أن تقبّل رأس من لفّقه، لأنه جعلنا نحترمها من جديد بعد فضيحتها الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

وائل بالمقابل عليه أن يشكر شقيقته ياسمين لأنها ساهمت بزيادة شهرته، وقبلها لم نكن نعرف ممثلًا يُدعى وائل عبد العزيز.

عبدالله بعلبكي – بيروت