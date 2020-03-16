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شاهد: أعداد ضخمة من النمل تغزو شوارع سلطنة عمان

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو، لأعداد ضخمة من النمل في سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو أعداد ضخمة من النمل في الشوارع وعلى الأرصفة وتسير بشكل جماعي ضخم، حيث  قال مواطنون عمانيون أن هذا النمل ربما يمر بمرحلة هجرة كبيرة بسبب كارثة طبيعية ربما تعرض لها موطنهم الأصلي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العمانية، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية مدة شهر، للحد من فيروس .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر".

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