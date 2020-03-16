تراند اليوم : ابنة هيفا بالكمامة ونصائحها الخمس – صورة

تعيش زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، في الكويت، ومثلها مثل عدد كبير من الاشخاص الآن، تواجه خطر الاصابة بفيروس كورونا، الذي تفشى في الكويت وعدد كبير من الدول العربية والعالمية.

زينب، نشرت صورتها وظهرت تضع الكمامة خوفاً من الاصابة، وعلقت موجهة خمس نصائح لمتابعيها عن كيفية الوقاية من الفيروس.

كتبت زينب:

(انشالله تكونوا بخير جميعا بهيدي الايام عم نمر كلنا بوضع صعب بس اذا كل حدا فينا حس بمسؤولية حقيقية على الاكيد رح نتخطى هيدا الوضع باذن الله لهيك رح اعطيكن بعض النصائح واعذروني اذا نسيت شي وانتو اكيد خبروني نصايحكن تنستفيد كلنا والله يحمي الجميع

١- البقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع مراعاة غسل اليدين بالصابون كلما تطلب الامر

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٢- يعد لبس القفازات بأهمية وضع الكمام مع مراعاة أهمية تبديلهما والكمام لفترة لا تزيد عن ٤ ساعات في حال الخروج من المنزل

٣- عدم لمس باب المنزل من الخارج او باب السيارة إلا بعد تعقيمه وكذلك بالنسبة لعربانات التسوق والمصعد

٤- أهمية معرفة أنه من الممكن حمل الفيروس كورونا دون الشعور باي اعراض لمدة ١٤ يوم وهي مدة كفيلة لانتقال الفيروس لأطفالنا وكبار السن دون قصد وهنا تكمن الخطورة القصوى

٥- مراعاة أهمية شرب فيتامين c يوميا لجعل الجسم قلوي فالاطعمة القلوية تحمينا من الأمراض إذ أن حمضية الدم تضعف المناعة من هذه الأطعمة *الفاكهة واهمها الليمون البرتقال والموز كما أن الأفوكادو يعد واحدا من أفضل الفاكهة المعادلة قلويا *الخضروات كالسبانخ والبصل *المكسرات كاللوز والبندق *التوابل والبهارات مثل القرفة والزنجبيل).