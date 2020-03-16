تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة أحمد امين تثير جدلا واسعا في السودان

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، للفنان السوداني الشاب وفنان الثورة أحمد أمين، مما أثار جدلا واسعا.

وفاجأ الفنان السوداني وفنان الثورة السودانية أحمد أمين والمشهور بأغنية (مدنية حرية وسلام) نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبيه بأغنية جديدة (على المطبخ يا حريم) مع طاقم سعودي، حيث وجد الكثير من السخرية من مشاهدي الفيديو.

وقال صاحب حساب الجوكر عبر فيسبوك: آخر ما توصل اليه الفنان أحمد أمين غايتو مات فتح الفيديو بدون ماتمسك ليك ليمونه في يدك تجنباً للهبوط.

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الجدير بالذكر أن الاحتجاجات السودانية 2018-2019 هي سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.

وبدأت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة و تفشي الفساد الحكومي و استمرار الحرب في الأقاليم في مدينتي الروصيرص جنوب البلاد و سنار في وسطها و اذدات حدتها في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها و القضارف في الشرق ثم امتدت في اليوم التالي 20 ديسمبر/كانون الأول إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم

قبلَ أن تتجدّد يومي الجمعة والسبت خصوصًا في الخرطوم وأم درمان والأبَيض في ولاية شمال كردفان. شهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.