تراند اليوم : هيفا وهبي تتجاهل وفاة زوج أمها والكل يسخر منها – صورة

مساء السبت، توفي والد المغنية وعارضة الأزياء رولا يموت ونعته بحرقة وبغصة كبيرتيْن لأنه كان سندها في الحياة ويدعمها دائمًا.

وفاة والد رولا يموت

والد رولا يكون زوج أم النجمة اللبنانية هيفا وهبي، والتي تم تكتب حرفًا عن وفاته ولم تنعِهِ ولم تتأسف عليه، وتجاهلت موته تمامًا وكأنه غريبٌ، ولم تحترم مشاعر أمها ولا أختها رلى التي وحين مرضت زارتها في المستشفى وبكت لأجلها.

هيفا خائفة من فيروس كورونا، وتلتزم الحجر المنزلي كما أغلبية الشعب اللبناني، واليوم طلبت من الشعب اللبناني المنكوب والمحتجزة أمواله في المصارف اللبنانية التبرع للصليب الأحمر اللبناني الذي ينقل المصابين بالفيروس مجانًا، وكأن هذه المرأة تعيش في كوكب آخر فلم يبق أحدٌ إلا وسخر منها ومن تفاهتها.