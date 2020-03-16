شاهد: فنان سوري شهير تنبأ بفيروس كورونا قبل 34 عاما

تناقل العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقطع فيديو، للفنان السوري ياسر العظمة في مسلسل "مرايا 86" أغنية لا تلمس لا لا لا، قبل أكثر من 30 عاما على ظهور فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية.

وغنى العظمة في المسلسل الكوميدي الذي يتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الاجتماعية في حياة الإنسان العربي بأسلوب فكاهي ساخر، قائلا:"خيي لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. لا تلمس لا تصافح لا تبوس لا تمجق لا لا وأنا ماشي بالسوق.

وعدوى التحذير من الفيروسات التي تفشت مؤخرا في الموسيقى والأغاني العربية كتفشي كورونا نفسه لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها دعوات مماثلة لا تزال حبيسة الأرشيف ويجهد الجميع الآن لنبشها.

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بدي اقعد وحدي... لا تقرب لا لا.. خيي لا تصافحني بنوب... لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي".

وبعد ذلك بأكثر من 25 عاما، صدر الفيلم الأمريكي "Contagion" للمخرج ستيفن سودربرج عام 2011، الذي يحكي عن مرض غير معلوم اجتاح العالم وتسبب في مقتل 26 مليون شخص.

ياسر العظمة16 مايو 1942، دمشق ممثل كاتب ومؤلف ومنتج سوري، اشتهر من خلال مسلسل مرايا الذي ألفه وأعدّه لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عاماً قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالباً ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.

بدايته في الستينات كانت من خلال تقديم برنامج لتصحيح اللغة العربية (أبجد هوز) . شارك بعدد من المسرحيات منها ضيعة تشرين وغربة مع الفنان نهاد قلعي ودريد لحام بعد خلافه مع دريد لحام اتجه للعمل على مشروعه مرايا وهو مسلسل سوري كوميدي اجتماعي ساخر بدأ به عام 1982 مع المخرج هشام شربتجي.