تراند اليوم : سما المصري تخضع لجلسة تدليك ووصفوها بميا خليفة – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية فيديو جديدًا خضعت لجلسة تدليك واستخدمت الإضاءة الحمراء التي تدل على الإغراء والإثارة كعادتها، وحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة، مع العلم أنها لا تقدم مادة ثقافية دسمة ولا تتحدث عن أعمالها الفنية الفاشلة، بل تنشر كل ما يثير غريزة المكبوتين جنسيًا ولا تُحاسب أبدًا.

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تعرّضت لإنتقادات كبيرة، ولهجوم من قبل الأغلبية، والكل طالبها بالإبتعاد عن السوشيال ميديا لأنها زيادة عدد لا أكثر، وتشجع على الرذيلة.

أحدهم وصف تصرفاتها بميا خليفة نجمة البورنو، وقال: بالتوفيق وعاوز أشوفك دايمًا أحسن من ميا خليفة وتبقي أحسن منها) ولم ترد على هذا التعليق ولا على التعليقات المسيئة بحقها.