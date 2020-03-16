تراند اليوم : فيديوهات اباحية لسما المصري وتشاهد نفسها؟ – وثيقة

الرقاصة المصرية سما المصري تعشق الإثارة وتشجع الفتيات على العهر والفجور، ولا تزال حرة طليقة دون أي رقيب أو حسيب، ولم تلقِ الشرطة المصرية القبض عليها بعد رغم المادة السخيفة التي تقدمها وحب عرض الجسد وقلّة الأدب.

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سما المصري تتواصل مع متابعيها وتأتي أغلبية الأسئلة مُحرجة وتكون إجاباتها أكثر فظاعة.

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أحدهم سأل سما المصري ساخراً ما إذا كانت تشاهد الأفلام الإباحية وردّت بأنها تشاهد نفسها دائماً..

هل اعترفت الرقاصة أنها تملك فيديوهات اباحية لها فتشاهد نفسها بدل الدخول إلى المواقع الأباحية؟

وهل رأيتم في تاريخ الفن المصري رقاصة أخلاقها قبيحة وإباحية كسما المصري التي تشكل عاراً على كل مصر؟