شاهد: محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم تكشف المنعطف الأخطر بالقضية

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، بصدور تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد موسى الذي ، حيث قالت محامية الشاب السوري رهاب بيطار، إنّ تقرير الطب الشرعي السوري لجثة موسى، الذي صدر اليوم الأحد، أكد أنَّ الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية.

أشارت إلى في مقطع فيديو عبر صفحتها أنّ تقرير الطب الشرعي أوضح أنّ نية قتل الموسى من قبل زوج الفنانة نانسي عجرم، الطبيب فادي هاشم، كانت موجودة وواضحة، وذلك بتعدد المرامي النارية القاتلة التي تشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية، بينما كان يمكنه تلافي الأمر.

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

وطلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، "لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات".

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وفي وقت سابق، وأكدت رهاب بيطار على ما قاله المحامي رامي هندي، عضو فريق الدفاع عن "الموسى"، بأن عدد الطلقات التي صُوبت عليه بلغ 30 طلقة، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي الثاني والأخير، الذي صدر الاثنين.

وأضافت بيطار: "التقرير الثاني يتنافى مع التقرير الأول، الذي ذكر أن عدد الطلقات 23، بينما كشف هذا التقرير الأخير وجود 5 طلقات في جسد الموسى، لم يتم ذكرها في التقرير الأول، إضافة إلى طلقة من الخلف في الرأس، وأخرى مفككة من الخلف أيضا"، لافتة إلى أن التقرير الذي صدر أخيرا لجثة محمد الموسى، مازال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور.

وحذرت رهاب بيطار بأنها لن تسمح لأي أحد، مهما بلغ نفوذه أو شهرته أو نجوميته، بطمس الحقيقة، في إشارة إلى نجومية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي هاشم.

الجدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.