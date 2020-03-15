حقيقة تعرض كوكب الأرض لأشعة كونية خطيرة

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في جمهورية مصر العربية، على أنباء تردد على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تعرض الأرض لكويكب عملاق، وأشعة كونية خطيرة.

وأضاف المعهد القومي أنه "يؤكد أن هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية غير طبيبة، كما أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبي خلال هذا العام، وغير متوقع بحدوث أي انفجارات شمسية غير طبيعية".

ودعا المعهد في بيان له جميع المواطنين المصريين ألا ينساقوا وراء تلك الشائعات، مشيرا الى أن من خلال قنوات الاتصال الرسمية ي فتح أبوابه للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، كما يرحب بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وبالنسبة للمزاعم بأن كويكبا عملاقا سيصطدم بالأرض خلال أبريل/ نيسان، أكد المعهد أنه ليس منطقي أن يكون كويكب وعملاق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن كل ذلك شائعات، وأن أقرب كويكب يسير بالفضاء يبعد مسافة لا تقل عن 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر (متوسط المسافة بين الأرض والقمر 360 ألف كم)، وكويكب أبريل هذا يبعد حوالى 16 مرة ضعف تلك المسافة.

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ويُعرف هذا الكويكب باسم (52768) 1998 OR2، وهو من الكويكبات الصخرية التي تدور حول الشمس وتصنف على انها اجسام قريبة من الارض.

سيكون هذا الكويكب في أقرب مسافة له من الارض صباح يوم الاربعاء 29 أبريل 2020 ، ويُقدير حجمه بحوالي 2 كم أو يزيد ، وسرعته بحوالي 30 ألف كم في الساعة.

ويمكن للفلكيين والهواة متابعة هذا الكويكب بتلسكوباتهم الصغيرة، وهو يترائى لهم كنجمة صغيرة بطيئة الحركة بين النجوم.

الكويكب (52768) 1998 OR2 هذا ليس في مسار تصادمي مع الأرض ، ولذا سيمر بسلام دون تصادم لأنه سيكون وقت مروره على مسافة 6 مليون كيلومتر تقريبا من الارض ، وهي مسافة كبيرة جدا تقدر بحوالي 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر ، لذلك فهي مسافة آمنة ليمر هذا الكويكب بسلام.