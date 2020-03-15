شاهد: الفنانة سيرين عبد النور تجري عمليات التعقيم خوفا من فيروس كورونا

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد، وهي مرتدية الكمامة الطبية وتضع القفازات في يديها،خوفا من الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.

كما يظهر أحد الأشخاص في المقطع المصور، وهو يرش مادة تعقيمية على الفنانة الشهيرة، وكتبت تعقيبا على الفيديو مطالبة الجمهور بعدم الضحك عليها، موضحة أنهم يفعلون هذا قبل التصوير.

ومسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، وهو من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

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يشار إلى أن هناك العديد من الفنانين العرب اتخذوا احتياطاتهم ضد فيروس "كورونا"، الذي صُنف كـ"وباء عالمي"، ومنهم المطرب اللبناني، راغب علامة الذي ابتكر طريقة جديدة للمصافحة بدلا من الأيدي منعا من الإصابة بالفيروس، وهي بالقدمين.

وشاركت هيفاء وهبي، أمس السبت، صورة لها وهي مرتدية الكمامة، في موقع تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، إلى جانب صورة لفريق عمل المسلسل وهم مرتدين الكمامات، كما أنها أسدت نصيحة للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، أنه حتى تاريخ 14 آذار/مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفيد 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.