تراند اليوم : فستان ياسمين صبري وفستان هيفا طليقة أحمد أبو هشيمة

قال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة للجرس أنه سيتزوج ياسمين صبري “على طول بدون خطبة” وسيعلن عن الموعد حين يقرران ذلك.

أحمد أبو هشيمة: لا خطوبة مع ياسمين صبري بل زواج على طول؟ خاص – صور

بعد إعلانهما رسميًا عن علاقتهما أصبحا حديث الساعة والكل أشاد بجمالهما وبأنهما يليقان ببعضهما كثيرًا.

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الصورة الرسمية التي جمعتهما ارتدت فيها ياسمين فستانًا شبيهًا بفستان هيفا حين كانت متزوجة من أبو هشيمة قبل انفصالهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ويبقى السؤال من سرب وأعاد نشر صورة هيفا مع أحمد؟

وهل صدفة أن ترتدي ياسمين نفس فستان هيفا؟