هند القحطاني تتحدث عن رعب فيروس كورونا وترقص - شاهد

تحدثت هند القحطاني وهي ناشطة سعودية تقيم في امريكا على سناب شات عن رعب فيروس كورونا في الولايات الامريكية ، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام أحد الاغاني الخليجية.

وقالت هند القحطاني في الفيديو الذي نشرته على سناب شات ان الوضع في امريكا غير مبشر حيث انهم يقضون إجازة لمدة ثلاثة اسابيع ، وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة "الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا"، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة "الله يقلعهم أرعبونا".

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة جريئة، ما دفع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للتعليق والربط بين رقصها وانتشار فيروس كورونا.

وأثار الفيديو الذي نشر يوم الجمعة، تفاعل نشطاء مواقع التواصل، حيث أكدوا أنها ترقص في ظل حالة الطوارئ، التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وعلق أحد النشطاء قائلا: الناس خايفة من كورونا وهند ترقص.

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وأدت هند رقصتها لمدة دقيقة برفقة أغنية "ربي رزقني بحبك غلاي" التي يغنيها المطرب محمود الغياث، وعلى إثر ذلك غرد عدد من النشطاء بهاشتاغ #هند_القحطاني دون أن يرتفع هذا الفيديو إلى الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت مغردة تدعى روان، إن "هند القحطاني صحيح انها ترقص بس ما طلعت ترند لأن فيروس كورونا طاغي"، وقال أيضا حساب "أمجاد": الله يسعدك يا هند القحطاني على هذا الضحك وهند ترقص عليها بكل غباء.

وأعلنت السعودية، أمس السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع العدد إلى 103، فيما أعلنت قطر شفاء 4 حالات.

وقال بيان لوزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 4 حالات في محافظة القطيف (شرق) وواحدة في محافظة جدة (غرب) و12 في منطقة الرياض (وسط).

وأوضح البيان أن 4 من الحالات الجديدة لعائدين من إيران وواحدة من إيطاليا ، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 103، تعافت منها حالة واحدة، حسب بيان وزارة الصحة.