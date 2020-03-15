تراند اليوم : رامز الأسود يرفض هيفا وهبي ودريد لحام تجاري

حلّ الممثل السوري رامز الأسود ضيفًا على إذاعة (ميلودي أف أم السورية) وأطلق سلسلة من التصريحات المفاجئة وهاجم نجوم بلاده ومنهم معتصم النهار، باسل خياط وجيني إسبر وغيرهم.

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رامز الذي لا نعرفه في لبنان أبدًا ويُقال أنه فنان مهم ومعروف جدًا في سوريا، قد نوافقه على كثير من تصريحاته لكن كيف يتجرأ ويهاجم أستاذه وأستاذ الجميع في الدراما السورية دريد لحام ووصفه بالتجاري، وقال: (هذا لا يقلل من شأنه، ووصفي واقعي، وكل المسرحيات التي لعب بطولتها أُخرجت بطريقة تجارية)

لم نفهم ما قثد رامز بالإخراج التجاري، وهل يعتبر إذًا أن أعمال المخرج السوري مصطفى العقاد تجارية سيئة مثل أفلامه، هالوين!

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ولم نفهم حتى اللحظة كيف لا يفهم أسود الفرق بين التجاري والشعبي.

وهاجم رامز النجمة اللبنانية هيفا وهبي وقال إنه يرفض الوقوف أمامها أو مشاركتها في أي عمل: “لا أحلم بتقديم فيلم مع هيفا وان عرض علي سأرفض”.

ويبدو أنه يكره هيفا كممثلة رغم أنها نجحت أكثر من سوريات كثيرات، لكن قد يكون موقفه نفسيًا لأن سمعة هيفا لا تشجع أي شاب جاد ورصين على الاعتراف بها.

قال رامز أنه يطمح للوقوف أمام ميرل ستريب، بدلاً من بنات القطش واللحش”. وشمل كل نجمات لبنان وسوريا ومصر ولم يستثني أحدًا.