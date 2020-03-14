الفنانة هيفاء وهبي تختار هذه الطريقة لتحدي فيروس كورنا _ شاهد

عرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم السبت، نصيحتها لمعجبيها وجمهورها، للوقاية من أعراض فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد-19).

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما تسلّم، ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص"، ثم طلبت هيفاء من متابعيها تقديم مقترحات لأفضل طريقة للتسلية بالبيت في زمن كورونا.

وفي ذات السياق، شاركت هيفاء وهبي، صورة عبر خاصية "الستوريز" بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، من تصوير كواليس أسرة مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الذي يتم تصوير كل مشاهده في لبنان.

واختارت هيفاء وهبي مواجهة الفيروس الخطير على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت هيفاء وفريق عمل المسلسل، وهما مرتدين كمامة خلال كواليس تصوير المسلسل، خوفا من عدوى بفيروس "كورونا".

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وفي ذات السياق، كشفت معلومات موثوقة خاصة بالـ LBCI أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى اليوم بلغ 78 إصابة، أربع إصابات في حالٍ حرجة، وأربع في حال دقيقة، وأنّ الإصابات المتبقية بإمكانها ان تغادر المستشفى لكن شرطَ ان تلتزم بالعلاجَ بصرامة مطلقة".

هذا التحدي هو الذي دفعَ إلى مجلس وزاري هذا المساء في السراي الحكومي للبحث ما إذا كانت القوى الأمنيةُ قادرة على تطبيق أن يلتزمَ الذين سيَخرجون، بالإرشادات المُلزمة المطلوبة منهم ، ويأتي هذا البحث بعدما تبين أن الشرطةَ البلدية غيرُ قادرة على القيام بهذه المهام.

وتتابع المصادر "المطلوب إخراج الذين تمت معالجتهم من المستشفى للابقاء على الجهوزية في حال تم تسجيل اصابات أخرى، وهذا ما هو متوقّع"...

في مطلق الأحوال، فإن المطلوب أن يبقى عدد الأسرَّة أعلى من عدد الإصابات ، وكذلك عدد أجهزة التنفس الإصطناعي.