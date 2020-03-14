شاهد: وباء كورونا يتسبب بحرب شوارع بين القردة

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو، لشجار بين مئات القرود في تايلند على ثمرة موز، وتحديدا في مقاطعة لوبوري التي تشهد عادة أعدادا كبيرة من السياح.

عادة ماتحظى هذه القرود بالكثير من الموز الذي يقدمه لهم السياح، إلا أن تراجع عدد السياح بسبب كورونا ، أدى لنقص في الطعام المقدم للقردة.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشجار كان بين مجموعتين، تعيشان بشكل منفصل، أحدها في المعبد والأخرى في المدينة، ونتيجة لنقص الطعام أدى ذلك لنزوح مجموعة إلى حدود المجموعة الأخرى.

ومن جانب أخر، أعلنت تايلاند تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 70 حالة.

وفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في ديسمبر في الصين، انتشر في كل قارات العالم، باستثناء أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)، وهو يعرقل الحياة اليومية والدورة الاقتصادية في عدد متزايد من الدول.