تراند اليوم : كيف كانت ردة فعل هيفا وهبي على زواج أبو هشيمة؟ – صورة

أعلن صباح أمس رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في تصريحات خاصة للجرس، عن صحة الأنباء المتداولة عن وجود علاقة عاطفية بينه وبين الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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فور اعلانه عن الخبر، انتشرت صورة حديثة تجمع بين أحمد وحبيبته ياسمين، وبدا الثنائي بغاية الانسجام والرومانسية.

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في الوقت ذاته الجميع ينتظر ردة فعل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، طليقة أبو هشيمة، حول استعداده للزواج من ياسمين.

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لكن هيفا تجاهلت الموضوع كله، ولم تعلق من قريب أو من بعيد عن زواج أبو هشيمة من ياسمين صبري، ونشرت صوراً من كواليس تصوير مسلسلها (أسود فاتح)، ما يدل على إنها لم تعطِ للأمر أي أهمية على الأقل أمام الجمهور.