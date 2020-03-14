شاهد: لهذا السبب طليق الفنانة هيفاء وهبي يثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم السبت، بعد خبر ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة المعروفة ياسمين صبري، بعد نشر صورة لخاتم الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت حالة الجدل عندما قام رجل الأعمال بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو ممسك بيد امرأة ويظهر في يدها خاتم.

وبعدما ظهرت الصورة ربط المتابعون هذا الخاتم بالفنانة ياسمين صبري، حيث ظهرت في العديد من الصور والإعلانات بنفس الخاتم والمجوهرات التي تزين يدها.





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وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الخاتم بتوقيع Diam Jewellery، ومواصفات من عيار 5.8 قيراط، وبسعر لا يقل عن الـ200 ألف دولار أمريكي.

ويعد أحمد أبو هشيمة هو أحد أهم رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وتزوج من الفنانة هيفاء وهبي وعاش معها ست سنوات وانفصلا في يناير 2018.

والفنانة ياسمين صبري، ممثلة مصرية صعدت سلم الشهرة سريعًا بأعمالها الفنية التي حققت شعبية واسعة في مصر والخليج والوطن العربي. اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.