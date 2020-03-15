شاهد.. الفنان المصري "محمود عبدالمغني" يقود تظاهرة في كومبوند دريم ضد "أحمد بهجت"

كشف مقطع فيديو للفنان المصري محمد عبدالمغني، وهو يقود تظاهره في كومبوند دريم بمصر الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، وذلك لسوء الخدمات المقدمة من الكومبوند لسكان الوحدات لانقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة، فضلًا عن الفشل الذريع لمسؤؤلي الكومبوند في إدراة الأزمة والتواصل والسكان.

وظهر "عبدالمغني"، في الفيديو وهو يطالب بظهور المسؤلين عن الكومبوند منددين بتجاهلهم للسكان في هذه الأزمة .

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وتم العديد من الشكاوى، منذ الخميس الماضي حتى الآن، على الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سكان "كمبوند دريم"، كما تم التأكد من صحة الشكاوى المقدمة، فضلًا عن سوء الخدمات التي يتلقونها رغم دفعهم أموال لإجراء أعمال الصيانة وجاهزيتهم لأي كوارث طبيعية قد تحدث في أي وقت، إلا أن الإدارة فشلت في إدارة الأزمة الحالية، فضلًا عن فشلها في إدارة كافة الأزمات داخل الكمبوند.

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