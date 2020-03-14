بسبب كورونا.. شجار بين مئات القردة في تايلند من أجل موزة (شاهد)

انتشر مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، لشجار بين مئات القرود في تايلند على ثمرة موز، وتحديدا في مقاطعة لوبوري التي تشهد عادة أعدادا كبيرة من السياح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشجار كان بين مجموعتين، تعيشان بشكل منفصل، أحدها في المعبد والأخرى في المدينة، ونتيجة لنقص الطعام أدى ذلك لنزوح مجموعة إلى حدود المجموعة الأخرى، وفق موقع روسيا اليوم.

يشار إلى أنه عادة ماتحظى هذه القرود بالكثير من الموز الذي يقدمه لهم السياح، إلا أن تراجع عدد السياح بسبب كورونا ، أدى لنقص في الطعام المقدم للقردة.