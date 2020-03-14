شاهد: تحذير عبر السماء من فيروس كورونا يلفت الأنظار

في حين يدعو السياسيون الأستراليون إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل مع Covid-19، بما في ذلك إغلاق المدارس وإلغاء التجمعات العامة، أثار تحذير ونصيحة من السماء اهتمام الكثيرين.

وانتشرت رسالة مباشرة عبر السحب في سيدني يوم الخميس 12 مارس، تقول "اغسل يديك".

و يبدو أن الكتابة عبر السماء أصبحت أسلوبا شائعا للتواصل، وسط تفاقم أزمة فيروس كورونا ، حيث دعا محتج آخر السلطات إلى إيقاف "F1"، أو بعبارة أخرى، لإلغاء سباق ملبورن للفورمولا 1، Grand Prix.

واتخذ العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا والنقطة الساخنة لفيروس كورونا، إيطاليا، قرارا بإلغاء الأحداث الكبرى ووضع قطاعات كبيرة من المجتمع في حالة إغلاق.

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وفي غضون ذلك، أكد المسؤولون 126 حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا، بما في ذلك 64 حالة في نيو ساوث ويلز، من بينها الممثل توم هانكس وزوجته ريتا.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وقال إن الفحوص أكدت إصابته بالفيروس، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "فقت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق". وأضاف "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند أن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالإرشادات".