تراند اليوم : كاتي بيري مثيرة بـ"تنورة قصيرة" خلال حفل ختام كأس العالم للكريكيت للسيدات في ملبورن بأستراليا

1 24 تألقت النجمة الأمريكية كاتي بيري خلال غنائها في حفل ختام كأس العالم للكريكيت للسيدات في ملبورن بأستراليا، الأحد الفائت بـ"تنورة قصيرة" مثيرة كشفت عن مفاتنها وهي الحامل في الشهور الاولى.

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