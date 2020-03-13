فيروس كورونا يسبب العاقبة خطيرة للرجال

طالب السلطات الصينية جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى من تعافى منه أن يجتازوا تحليل العقم على وجه السرعة، حيث تم نشر معلومات من قبل حكومة مقاطعة هوبي، التي تعتبر مركز انتشار الوباء العالمي.

ووفقا للصحيفة الصينية " South China Morning Post" التي نقلت نص الوثيقة فإن الأطباء أشاروا إلى أن الفيروس كورونا يشبه جينياً فيروس سارس، حيث يمكن أن يؤدي إلى التهاب الخصيتين، وبدوره يسبب خطرا على الحيوانات المنوية وربما العقم.

وأضافت الصحيفة "يجب على الرجال مراجعة الطبيب بأقرب وقت ممكن، لاكتشاف المشكلة بسرعة ومعالجتها بأقرب وقت ممكن".

ورفضت سلطات مقاطعة هوبي توضيح سبب حذف الوثيقة في وقت لاحق. وقال الطبيب، تشي غوانغ تشون، أن العدوى الفيروسية غالبًا ما تسبب مشاكل في الجهاز التناسلي الذكري.

وأضاف الطبيب "لقد ثبت أن العديد من الفيروسات تؤثر على خصوبة الذكور، بما في ذلك تلك التي تسبب التهاب الكبد"، مضيفا أن ثلث المرضى الذين يعانون من النكاف (مرض فيروسي يسببه فيروس النكاف) يصابون بالتهاب الخصية وفي بعض الحالات تصبح الخصيتان أصغر مما يؤدي إلى العقم.

يشار إلى أن سلطات المقاطعة، قامت في وقت لاحق، بحذف البيان من موقعها، ولكن تم انتشاره بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في الوثيقة على موقع حكومة المقاطعة الإلكتروني أن فيروس كورونا يمكن أن يكون ضارا على خصوبة الرجال، حيث تم إعداد الدراسة من قبل فريق بحثي من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في ووهان.

وأعلنت السلطات الصينية، فجر اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات جديدة فقط للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19"، فيما تم رصد 1318 حالة شفاء و7 وفيات جراء هذه السلالة.

وقالت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، في بيان لها، إن المعطيات التي تم جمعها من 31 مقاطعة في البلاد، تفيد بوصول عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 80813 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن 13526 يعتبرون مرضى حاليا، منهم 4020 مصابا في حالة بالغة، فيما تم شفاء 64111 شخصا، ووفاة 3176.

وتشير المعطيات الرسمية الواردة خلال الأسابيع الماضية، إلى تراجع كبير في وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضي الصين، وانخفاض ملموس في عدد الوفيات جراء هذه السلالة في البلاد، بينما تواجه دول عدة في العالم، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران، تفشيا متسارعا.