تراند اليوم : هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة – فيديو

منذ أيام، احتفلت النجمة اللبنانية هيفا وهبي بعيد ميلادها الذي قارب على الخمسين، وفاجأها فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” بوجود أصدقائها المقربين.

هيفا وهبي تحتفل بعيدها بلا حبيبها

كانت وحيدة هذا العام، ولم ينظم لها حبيبها محمد وزيري الإحتفال أو المفاجأة، كل منهما كان في مكانٍ آخر وله اهتمامته الخاصة.

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محمد وزيري يعلن انتهاء علاقته بهيفا ويحذفها

واليوم، خضعت لجلسة تصوير جريئة جدًا حيث ارتدت فستانًا برتقاليًا قصيرًا جدًا مع بعض حركات الإغراء حسب ما الفيديو الذي نشرته من كواليس التصوير.

أما إبنتها زينب فياض تجاهلت عيد والدتها ولم تحتفل معها ولا مرة، ولم تشاركها فرحها ولا حزنها، إنها أمها بالإسم وليس الفعل إنها أمها البيولوجية وليست الأم التي ربتها وتعبت عليها.