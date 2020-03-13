تراند اليوم : سما المصري تهاجم محمد رمضان: سرسجي! – فيديو

شنت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري هجوماً على الفنان المصري محمد رمضان، بعد حضوره عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والتقاطه الصور التذكارية مع المعجبين داخل سرداق العزاء.

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قارنت المصري بين محمد رمضان، وأحمد عز وكريم عبد العزيز اللذان رفضا التقاط الصور من قبل داخل العزاء، وكتبت قائلة: (اسفه علي المقارنه…بس فعلا هي دي اخلاق الناس الشبعانه واخلاق محدثين النعمه….اسم الفيلم الجديد لنمبر وان هو((السرسجي)) قريبا بجميع خرابات وغرز مصر ….انتظروه).

رمضان أهتم بالتواجد في العزاء، بعدما انتقده الكثيرون واتهمونه بتجاهل حالة الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء مصر لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما نشر عبر السوشيال ميديا فيديو جديد وهو يرقص ويغني على أغنيته الجديدة (أنا جدع).

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