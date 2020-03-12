خلافات زوجة الفنان على ربيع تنتهي بقبلة على رأس والدته

صرحت زوجة الفنان علي ربيع بعودتها إلى عصمته بعد انفصالهما بسبب الخلافات الشديدة التي نشبت بينها وبين والدته، مؤكدة أنَّ علاقتها ووالدت زوجها أصبحت جيدة من أجل ضمان مستقبل ابنتها مليكة.

وكتبت ندي محمود عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام: "النها ردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولًا وأخيرًا ورجعنا لبعض".

وأضافت: كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا أكاذيب إحنا الاثنين، النها ردة بقول لأي حد زعل مني حقك عليه ولماما علي كمان حقك عليه أنت في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما.

وجاءت التهنئة الأولى من الفنانة اسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني وزميلة علي ربيع في فرقة مسرح مصر وعلقت قائلة: مبروك يا قلبي ربنا يبعد عنكوا اي شر ويخليكم لبعض و يخليكم مليكة و يفرحكم بيها.

يذكر أن ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، أعلنت في شهر أبريل من العام الماضي عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، انفصالها من زوجها، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرا، وألمحت بقوة لتعرضها للظلم وأن والدة ربيع هي من أمرتها بطرد زوجته وابنته من منزل الزوجية.

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ندي محمود بدأت المعركة مع المنشور الأول لها عبر حسابها بموقع الفيس بوك قائلة: أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

وانهالت التعليقات من صديقات مقربات منها طالب بعضهم بمسح المنشور ومنح زوجها مساحة من الوقت لتدارك الأمر مع تلميحات بأنه لا يجوز التعليق على الأمر استنادا لرواية الزوجة فقط، بينما تضامن أغلبهم معها مؤكدين أن والدة علي ربيع تتدخل في كل أموره، وترافقه في كل مكان، وكانت متواجدة حتي في شهر العسل

ندى عادت عبر حسابها بموقع إنستقرام، لتستكمل المعركة بمنشور آخر قالت فيه: أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربها لي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وأنت خير وكيل.

الجدير بالذكر أنَّ علي ربيع تزوج من ندى محمود في أواخر عام 2017، في حفل زفاف أقيم وسط سرية تامة وبحضور عدد قليل من النجوم، واستقبل الثنائي مولودتهما الأولى "مليكة" مؤخرا، وحرص ربيع طوال الوقت على إخفاء زوجته عن أعين الجميع.