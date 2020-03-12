مُصممة عربية تضيف لمسة جمالية على الكمامات للحماية من كورونا – شاهد

تمكنت مصممة الأزياء الأردنية سامية الزقلة، من إضافة لمسة جمالية على الكمامات الطبية لتشجيع النساء وحثهم على ارتدائها وحماية أنفسهم من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وتتأنق المصممة سامية الزقلة بكمامات طبية ملونة ومزينة بقطع كريستال لتشجيع الناس على التزام إجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي المرض.

وأعلنت السلطات الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر رصد حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل، غير أن سامية الزقلة تقول إنه لا يزال من المهم توخي الحذر.

وقدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير وضعوها وشجعوا الآخرين على وضعها من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

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وتستغرق عملية تزيين كمامة متوسطة أكثر من ثلاث ساعات ومئات من قطع الكريستال الصغيرة.

وقال وزير الصحة الأردني، إن الأردن أغلق يوم الثلاثاء الماضي 10 مارس/آذار جسر الملكة علياء الرابطة بالأراضي الفلسطينية وموانئها أمام الشحن البحري من مصر، وحظر حركة المسافرين البرية من العراق لحماية المملكة من فيروس كورونا المستجد. وفقاً لما اورده موقع "i24news"

كما منعت الحكومة السفر إلى لبنان وسوريا، ومن يوم الاثنين ستمنع دخول مسافرين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا.