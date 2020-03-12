تراند اليوم : شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم منى فاروق: (مش كنتِ لسه بتنتحري؟)

بعدما دافعت الممثلة المصرية منى فاروق عن ياسمين عبد العزيز بوجه الحملة المغرضة التي يشنها شقيقها عليها، رد وائل عبد العزيز عليها وذكرها كم ساندها ودعمها وعايرها بمحاولتها الانتحار من أيام عديدة.

إقرأ: منى فاروق تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: عيب عليك!

كتب يهاجمها بشراسةٍ: (هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب).

Advertisements

وائل يبدو أنه إنسان مضطرب ويعيش عدة صراعات نفسية كونه يهاجم الجميع دون استثناء، ومرة يفضح شقيقته لأنها أحبت ممثلًا يصغرها بعشر سنوات ويختلق عنها الشائعات التي تضر سمعتها، ومرة يعتذر منها ويقول إنه لن يتدخل مرة أخرى بحياتها الشخصية، ونراه من جديد يتدخل!

منى كانت هددت بالانتحار لأنها تعيش ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، ولا تجد عملًا بعد فضيحة أفلامها الإباحية مع المخرج خالد يوسف، لكنها سافرت للأردن بعدها وخضعت لعدة جلسات تصوير، فكيف لا تمتلك المال كما روجت؟

إقرأ: منى فاروق هددت بالإنتحار بعد فضائحها وعادت للرقص – فيديو