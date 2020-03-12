العثور على فأر بحجم إنسان

اكتشف علماء آثار في جنوب أميركا حفريات تعود لجرذ بحجم الإنسان كان يعيش في عصور ما قبل التاريخ.

ويزن الجرذ الذي يحمل اسم "نيوبيبليما أكرينسيس" ما يقارب 81 كيلوغراما، أما طوله فيزيد على المتر ونصف، ويقدر عمره بعشرة ملايين عام، فيما كان يمتلك سنين قاطعين.

ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن باحثين عثروا على حفريات الجرذ العملاق في غرب منطقة الأمازون البرازيلية، لكنهم اكتشفوا أن دماغه كان يزن 113 غراما فقط، مما يشير إلى أن الحيوان لم يكن يتسم بالذكاء.

وتعليقا على الأبحاث التي أجريت على الجرذ ونشرت في مجلة "بيولوجي ليترز" العلمية، قال عالم الحيوانات خوسيه فيريرا: "رغم أن نيوبيبليما كان واحدا من أكبر القوارض على الأرض، فإن دماغه كان صغيرا للغاية مقارنة مع حجمه".